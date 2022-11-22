Военнослужащий из Алтайского края принес публичные извинения за жалобу на плохое обмундирование

Мужчина заявил, что вещевое довольствие получил в полном масштабе Фото: Олег УКЛАДОВ

Военнослужащий из Алтайского края публично извинился за жалобу на плохое обмундирование. Записанное им видео опубликовал Telegram-канал краевого управления печати и массовых коммуникаций.

Боец с позывным Яндекс дал пояснения по поводу своих прежних возмущений. Он сказал, что, по всей видимости, недопонял руководство воинской части Оренбургской области, где находится, и сделал поспешные выводы.

- Вещевое довольствие получил в полном масштабе – новенькое, удобненькое. Получил даже каску и оружие. Все в полном объеме мной получено, – говорит военный.

В опубликованном видеоролике мужчина попросил его понять и простить