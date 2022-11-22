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НовостиЭкономика22 ноября 2022 3:52

В Алтайском крае каждый третий работник зарабатывает менее 20 тысяч в месяц

А 100 тысяч рублей в месяц получают менее 2% жителей региона
Вера Березовская
Алтайский край занял 74 место в рейтинге по уровню зарплат.

Алтайский край занял 74 место в рейтинге по уровню зарплат.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Треть жителей Алтайского края не может похвастаться заработком более 20 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщают РИА Новости.

Издание составило рейтинг регионов по уровню зарплат. По данным аналитиков, в Алтайском крае только 1,7% работников получают более 100 тысяч рублей в месяц. А доля людей с заработком менее 20 тысяч рублей гораздо больше – в крае таких 32,6%.

По итогам этих двух показателей Алтайский край занял 74 место в рейтинге.

Лидерами списка стали Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа. на этих территориях свыше 100 тысяч рублей получают более 40% процентов работающих. На последних строчках разместились Ингушетия и Калмыкия