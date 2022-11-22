Прибытие назначено на 25 ноября Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни в Алтайский край впервые приедет поезд деда Мороза. Прибытие назначено на 25 ноября, сообщает пресс-служба правительства региона.

- Поезд прибудет в Барнаул 25 ноября в 9 часов 55 минут, стоянка составит шесть с половиной часов. Еще одну остановку на полтора часа поезд сделает в Славгороде 26 ноября в 10 часов 37 минут, —сообщили на официальном сайте края.

Увидеть Деда Мороза из Великого Устюга смогут все желающие. На вокзалах пройдет бесплатная анимационная программа. Вход на мероприятие свободный.

Подробнее о приезде главного новогоднего волшебника страны можно почитать здесь.