В барнаульском аэропорту пассажирам пришлось ждать вылета более 15 часов

Изначально отправление самолета из Барнаула было назначено на 8.20 часов 21 ноября Фото: Олег УКЛАДОВ

В барнаульском аэропорту имени Германа Титова 99 пассажиров ждали вылета в Екатеринбург более 15 часов. Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, задержанный рейс выполняла авиакомпания Red Wings.

Изначально отправление самолета из Барнаула было назначено на 8.20 часов 21 ноября. Однако по инициативе авиакомпании вылет был перенесен на полночь.

Среди 99 пассажиров, ожидающих отправления, было трое детей. Судя по табло барнаульского аэропорта, в настоящее время рейс уже выполнен.