Глава СК России Бастрыкин взял на контроль дело о гибели подростка, который катался на тюбинге

Подросток катался на тюбинге, прицепленному к буксировочному тросу авто Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о гибели 16-летнего подростка, который катался на тюбинге и врезался в припаркованный автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба Следкома.

- Председателем СК России дано поручение руководителю СУ СК России по Алтайскому краю И.В. Колесниченко доложить о ходе расследования уголовного дела, - сообщают в СК.

Напомним, по факту гибели подростка было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности. ЧП произошло 20 ноября этого года в поселке Сорокино.

По данным следствия, бийчанин ехал на авто с прицепленный на буксировочный трос тюбингом. На «ватрушке» сидел подросток. В процессе движения произошло столкновение с припаркованной машиной. От удара юноша получил травмы и скончался еще до приезда медиков.