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НовостиОбщество21 ноября 2022 13:12

Сроки голосования за название нового парка продлили в Бийске

Бийчане были не слишком активны
Герман Архаров
Парк. Фото: Сергей Кулыгин

Парк. Фото: Сергей Кулыгин

В Бийске продлили сроки голосования в конкурсе на определению названия парка микрорайона Зеленый Клин. Об этом сообщает администрация алтайского наукограда.

Пока в голосование приняли участие 630 человек. Среди названий парка лидирует «Прибрежный» «Звездный» и «Зеленый».

Бийчане рассказали, что хотели бы проголосовать и в бумажном виде. Пункт приема бланков установили в ТРЦ «Ривьера». Кроме того, в общественных организациях алтайского наукограда будут работать специалисты с ноутбуком, так что проголосовать пожилым людям станет намного проще.

Голосование продлится до 10 декабря.