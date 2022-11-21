В Алтайском крае классы и группы в детсадах начали частично закрывать на карантин

Полностью закрытых садов и школ в Алтайском крае нет Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае школьные классы и группы детских садах начали закрывать на карантин из-за роста уровня заболеваемости ОРВИ. Об этом на пресс-конференции рассказала Христина Манохина, главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории алтайского Роспотребнадзора.

– Полностью закрытых садов и школ в Алтайском крае нет. Частично закрыто 24 класса в 14 школах и 35 групп в 20 садах. Уровень заболеваемость составляет от 15 до 16 тысяч в крае за неделю. Заболеваемость обусловлена вирусами негриппозной этиологии, – рассказала эксперт.

На сегодняшний день в крае циркулируют риновирусы, вирусы парагриппа и аденовирусы. Случаев гриппа в регионе на данный момент не зарегистрировано, хотя в России уже регистрируют заболевших. При этом специалисты не исключают, что вскоре грипп может прийти и в Алтайский край.