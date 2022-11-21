Технику высокой проходимости и теплые вещи доставили в зону СВО из Алтайского края

Груз Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Из Алтайского края в зону специальной военной операции доставили технику и вещи. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона

Военнослужащие из Алтайского края получили теплые вещи, зимние спальники, оборудование для обогрева, специальную технику и другое.

Мужчину поблагодарили власти за полученный груз. Они подчеркнули, что подобная поддержка способствует укреплению боевого духа солдат и офицеров.

Ранее мы писали, что власти Алтайского края отреагировали на обращение военнослужащих к губернатору, которое появилось в социальных сетях. Подробнее об этом можно прочитать здесь.