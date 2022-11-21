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НовостиОбщество21 ноября 2022 5:57

Власти рассказали, как решается вопрос о повышении цен на проезд в Барнауле

Этот вопрос рассмотрят в ближайшем будущем
Герман Архаров
В маршрутках проезд стоит 28 рублей

В маршрутках проезд стоит 28 рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ

В начале ноября мэр Барнаула Вячеслав Франк поручил пересмотреть цены на проезд после обращения перевозчиков. Власти рассказали, как планируют решать этот вопрос, пишет «Толк».

Напомним, перевозчики сообщали, что с момента последнего повышения тарифов в краевой столице в 2021 году заметно выросла себестоимость транспортных услуг. В том числе, в связи с этим и нужно пересмотреть тарифы.

Окончательное решение власти города примут после проверки обосновывающих документов и проведения экономических экспертиз. Это планируют сделать до конца ноября, учитывая решения координационного совета по ценообразованию.

Ранее глава Барнаула. охарактеризовал сложившуюся ситуацию в работе общественного транспорта Барнаула как непростую.