Алтайская «оборонка» наращивает обороты

На заводе Фото: Олег УКЛАДОВ

За 10 месяцев этого года объемы производства на оборонных предприятиях Алтайского края выросли на 26% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом рассказали на заседании Союза промышленников региона 18 ноября, сообщает «Толк».

По отдельным заводам Алтайского края прирост составил до 60%. В кооперации с оборонными предприятиями региона работают и другие заводы.

Главная задача предприятий оборонно-промышленного комплекса - выполнение задач по обеспечению армии необходимой продукцией.

В 2022 году средняя зарплата на таких предприятиях составляет 43 тысячи рублей.

Ранее мы подробно рассказывали о том, какие предприятия Алтайского края относятся к ОПК. В списке «Барнаульский станкостроительный завод», Бийский олеумный завод и некоторые другие.