Снег и до -13 градусов прогнозируют в Алтайском крае 21 ноября

В Барнауле днем 21 ноября столбики термометров покажут -10…-12 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

Начало новой рабочей недели в Алтайском рае будет морозным. Днем в понедельник, 21 ноября, прогнозируют -8…-13 градусов, сообщает алтайский Гидрометцентр.

Местами выпадет небольшой снег, утром возможна изморозь. На дорогах местами гололедица, автомобилистам нужно быть внимательными и соблюдать скоростной режим. Возможно усиление ветра до 14 м/с.

В Барнауле днем 21 ноября столбики термометров покажут -10…-12 градусов. В краевой столице будет преимущественно без осадков. Утром местами не исключена изморозь, а на дорогах - гололедица.