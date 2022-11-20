Алтайские студентки хотят замораживать мышечные клетки в жидком азоте

АлтГУ Фото: Олег УКЛАДОВ

Студентки Алтайского государственного университета Дарья Попова и Диана Гранкина разрабатывают проект, который может помочь пожилым людям с саркопенией. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Саркопения - потеря скелетной мышечной массы и функции мышц. Идея девушек в том, чтобы помочь людям с данной проблемой. Они хотят брать у молодого человека живые мышечные клетки, а затем замораживать их в жидком азоте. В лаборатории эти клетки размножают.

Когда человек станет старым, то эти клетки можно разморозить и использовать для лечения.

Чтобы реализовать проект, предстоит изучить законодательство в сфере клеточной терапии