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НовостиОбщество20 ноября 2022 11:20

Алтайские студентки хотят замораживать мышечные клетки в жидком азоте

Они разрабатывают проект
Герман Архаров
АлтГУ

АлтГУ

Фото: Олег УКЛАДОВ

Студентки Алтайского государственного университета Дарья Попова и Диана Гранкина разрабатывают проект, который может помочь пожилым людям с саркопенией. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Саркопения - потеря скелетной мышечной массы и функции мышц. Идея девушек в том, чтобы помочь людям с данной проблемой. Они хотят брать у молодого человека живые мышечные клетки, а затем замораживать их в жидком азоте. В лаборатории эти клетки размножают.

Когда человек станет старым, то эти клетки можно разморозить и использовать для лечения.

Чтобы реализовать проект, предстоит изучить законодательство в сфере клеточной терапии