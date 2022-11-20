Гигантского кролика показал директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев

Директор барнаульского зоопарка «Лесная сказка» Сергей Писарев сделал фото с большим кроликом и поделился снимком на своей странице в социальной сети «ВКонаткте».

На фотографии видно, что кролик большой и пушистый. Сергей Писарев написал, что также зверь добрый, мягкий и любопытный.

В комментариях к публикации директора барнаульского зоопарка пользователи удивились размеру кролика.

- Ого! Вот это кролик! Целый кролище, - написала Татьяна.

- Вот это красотун!! Какой огромный, - отметил Олег.

- Ого, здоровяк, - добавила Анжела.