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НовостиОбщество20 ноября 2022 8:40

Протяжный гул встревожил барнаульцев

Его услышали ночью
Герман Архаров
Звуки услышали в 1:30 ночи

Звуки услышали в 1:30 ночи

Фото: Олег УКЛАДОВ

Ночью 20 ноября жителей Барнаула напугал гул. Об этом пользователи написали в группе «Инцидент Барнаул».

Протяжный гул услышали в 1:30 ночи. По информации горожан, он длился около 5 минут. Звуки слышали как в центре города, так и в других районах, например, в районе пересечения улиц Георгия Исакова и Попова.

В комментариях некоторые барнаульцы написали, что их встревожили непонятные звуки. Пользовали предполагают, что причиной гула может быть ТЭЦ или самолет. Точно это неизвестно.