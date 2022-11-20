Протяжный гул встревожил барнаульцев

Звуки услышали в 1:30 ночи Фото: Олег УКЛАДОВ

Ночью 20 ноября жителей Барнаула напугал гул. Об этом пользователи написали в группе «Инцидент Барнаул».

Протяжный гул услышали в 1:30 ночи. По информации горожан, он длился около 5 минут. Звуки слышали как в центре города, так и в других районах, например, в районе пересечения улиц Георгия Исакова и Попова.

В комментариях некоторые барнаульцы написали, что их встревожили непонятные звуки. Пользовали предполагают, что причиной гула может быть ТЭЦ или самолет. Точно это неизвестно.