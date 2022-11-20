Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 ноября 2022 7:16

Из-за ковида в алтайских колониях приостановили свидания c близкими

Об отмене этих мер сообщат дополнительно
Герман Архаров
Длительные и краткосрочные свидания приостановлены с 17 ноября.

Длительные и краткосрочные свидания приостановлены с 17 ноября.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Для предупреждения распространения коронавируса в нескольких алтайских колониях приостановили свидания с близкими. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по региону.

Дополнительные санитарно-противоэпидемические меры ввели в следующих учреждениях УИС - ЛИУ-1, ИК-3, 5, 9 и 10.

Длительные и краткосрочные свидания приостановлены с 17 ноября. Кроме того, не принимают посылки и передачки.

«Просим с пониманием отнестись к введению ограничительных мер», - резюмировали в УФСИН.