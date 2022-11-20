Из-за ковида в алтайских колониях приостановили свидания c близкими

Длительные и краткосрочные свидания приостановлены с 17 ноября.
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Для предупреждения распространения коронавируса в нескольких алтайских колониях приостановили свидания с близкими. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по региону.
Дополнительные санитарно-противоэпидемические меры ввели в следующих учреждениях УИС - ЛИУ-1, ИК-3, 5, 9 и 10.
Длительные и краткосрочные свидания приостановлены с 17 ноября. Кроме того, не принимают посылки и передачки.
«Просим с пониманием отнестись к введению ограничительных мер», - резюмировали в УФСИН.