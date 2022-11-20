Бийчанку обманули при покупке шубы

Женщина потеряла деньги Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Бийска хотела купить шубу через интернет, но наткнулась на мошенников и потеряла деньги, сообщает региональное управление МВД.

38-летний женщина, которая работает юристом, нашла объявление о продаже шубы в интернете. Чтобы получить верхнюю одежду, она перевела продавцу предоплату в размере 7 тысяч рублей. После этого мошенница перестала выходить на связь, а горожанка так и не получила товар.

По похожей схеме обманули другую бийчанку. Преподаватель вуза, наоборот, хотела продать свою шубу. Покупатель попросила оформить доставку курьером и отправила специальную форму для заполнения. Когда жительница алтайского наукограда внесла данные, со счета списались 5 тысяч рублей.

Правоохранители призывают жителей региона быть бдительными.