Власти Алтайского края отреагировали на обращение военнослужащих к губернатору

В ближайшее время представители регионального правительства выедут в Оренбургскую область Фото: Олег УКЛАДОВ

Власти Алтайского края отреагировали на видео военнослужащих, которые записали свое обращение к губернатору Виктору Томенко. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Видеоролик двухнедельной давности, в котором военнослужащие высказывают просьбы, появился в социальных сетях и власти прокомментировали его.

- Выплаты в размере 100 тысяч рублей получили все военнослужащие и добровольцы из Алтайского края, данные на которых предоставлены военным комиссариатом, - отметили в правительства региона.

Представители минсоцзащиты Алтайского края просят передать данные о тех, кто так и не получил данные выплаты.

В ближайшее время представители регионального правительства выедут в Оренбургскую область.