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НовостиОбщество20 ноября 2022 4:14

Власти Алтайского края отреагировали на обращение военнослужащих к губернатору

Представители региона обратились с просьбами
Герман Архаров
В ближайшее время представители регионального правительства выедут в Оренбургскую область

В ближайшее время представители регионального правительства выедут в Оренбургскую область

Фото: Олег УКЛАДОВ

Власти Алтайского края отреагировали на видео военнослужащих, которые записали свое обращение к губернатору Виктору Томенко. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Видеоролик двухнедельной давности, в котором военнослужащие высказывают просьбы, появился в социальных сетях и власти прокомментировали его.

- Выплаты в размере 100 тысяч рублей получили все военнослужащие и добровольцы из Алтайского края, данные на которых предоставлены военным комиссариатом, - отметили в правительства региона.

Представители минсоцзащиты Алтайского края просят передать данные о тех, кто так и не получил данные выплаты.

В ближайшее время представители регионального правительства выедут в Оренбургскую область.