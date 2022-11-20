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НовостиОбщество20 ноября 2022 2:27

До -15 градусов похолодает в Алтайском крае 20 ноября

Местами возможны метели
Герман Архаров
В Барнауле 20 ноября будет -9….-11 градусов

В Барнауле 20 ноября будет -9….-11 градусов

Фото: Олег УКЛАДОВ

В воскресенье, 20 ноября, в Алтайском крае заметно похолодает. Об этом сообщают синоптики алтайского Гидрометцентра.

В регионе столбики термометров покажут -5…-10 градусов, местами до -15 градусов, с похолоданием в течение дня. В восточных районах выпадет снег, местами не исключены метели, на дорогах снежные заносы. Кроме того, возможно усиление ветра.

В Барнауле 20 ноября будет -9….-11 градусов, также с похолоданием в течение дня. Утром возможен небольшой снег, а днем прогнозируют преимущественно без осадков.

Ранее мы писали, что в МЧС предупреждают, что из-за непогоды возможно возникновение происшествий, обусловленных обрывами линий электропередач и авариями на трансформаторных подстанциях и падание деревьев. На улице пешеходам и водителям нужно быть предельно внимательными.