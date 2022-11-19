В Барнауле дорожники пожаловались на припаркованные авто, из-за которых не получается чистить снег

Ежедневно в дневную и ночную смены на дорогах краевой столицы задействовано около 100 единиц техники Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле дорожники жалуются на припаркованные авто, из-за которых возникает проблема с чисткой снега. Этот вопрос обсудили на совещании по содержанию и очистке дорог в зимний период, сообщили в пресс-службе мэрии.

- Речь шла и о том, с какими сложностями сталкиваются службы при очистке дорог. Наиболее серьезная проблема – невозможность проведения работ из-за припаркованных вдоль дорог машин, - отмечают в мэрии

По словам дорожников, несмотря на специальные знаки о запрете парковки ночью, люди все равно оставляют свои авто в неположенных местах. Это мешает уборке снега и часть работ не удается выполнить.

Отметим, что, по данным администрации, ежедневно в дневную и ночную смены на дорогах краевой столицы задействовано около 100 единиц техники. С начала зимнего периода с улиц города вывезено уже больше 6 тонн снега