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НовостиОбщество19 ноября 2022 10:12

Магнитная буря класса G1 накроет Алтайский край в конце недели

Магнитосфера возбудится 20 ноября
Вера Березовская
Уровень магнитной бури будет G1 – слабая

Уровень магнитной бури будет G1 – слабая

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В конце текущей недели Алтайский край накроет магнитная буря. Соответствующий прогноз опубликовали на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По данным специалистов, в воскресенье 20 ноября в зоне Алтайского края магнитосфера из спокойного состояния перейдет в возбужденное и достигнет пика активности в середине дня. Уровень магнитной бури будет G1 – слабая.

К вечеру магнитосфера успокоится. На следующей неделе магнитных бурь по прогнозу не ожидается