Магнитная буря класса G1 накроет Алтайский край в конце недели

Уровень магнитной бури будет G1 – слабая Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В конце текущей недели Алтайский край накроет магнитная буря. Соответствующий прогноз опубликовали на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По данным специалистов, в воскресенье 20 ноября в зоне Алтайского края магнитосфера из спокойного состояния перейдет в возбужденное и достигнет пика активности в середине дня. Уровень магнитной бури будет G1 – слабая.

К вечеру магнитосфера успокоится. На следующей неделе магнитных бурь по прогнозу не ожидается