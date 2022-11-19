Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 ноября 2022 9:45

КамАз смял легковушку на шоссе в Барнауле

Авария произошла 19 ноября
Вера Березовская
По данному факту сотрудники полиции проводят проверку

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку

Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 19 ноября, в Барнауле произошло смертельное ДТП на шоссе Ленточный бор. Подробности рассказали в городской ГИБДД.

- Предварительно, прибывшими на место сотрудниками Госавтоинспекции города Барнаула было установлено, что водитель мужчина 1992 г.р., управляя автомобилем КамАЗ, в пути следования допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, - рассказали в ГИБДД.

На «встречке» водитель грузовика столкнулся с движущимся по полосе автомобиле «Лада Гранта», за рулем которого сидел мужчина 1963 года рождения.

В результате аварии водитель легковушки получил серьезные травмы и скончался в машине скорой помощи, когда его везли в больницу.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку