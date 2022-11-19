В Барнауле двое работников сотового оператора сливали данные о телефонных переговорах

Обвиняемых ждет суд Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле двое молодых работников офиса одного из сотовых операторов сливали данные о телефонных разговорах. Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 138 УК РФ, сообщает региональный Следком.

Во время предварительного следствия выяснилось, что в июле 2021 года сотруднику офиса одного из сотовых операторов в городе Барнауле написал неизвестный в соцсети. Он предложил за деньги передавать информацию о входящих и исходящих звонка и смс-сообщениях абонентов. Молодой человек согласился, предложив «подрабатывать» вместе с ним своему коллеге.

- За незаконную передачу информации о телефонных соединениях шести граждан обвиняемые получили денежные средства в сумме более 85 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе СК.

Таким образом молодые люди нарушили конституционное право граждан на тайну телефонных разговоров.

Во время следствия обвиняемые признали свою вину. Уголовное дело направили в суд.