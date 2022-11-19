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НовостиОбщество19 ноября 2022 7:15

В Алтайском крае растет число заболевших ОРВИ

Случаев заражения гриппов не зарегистрировано
Вера Березовская
Среди заболевших, в основном, школьники и взрослые.

Среди заболевших, в основном, школьники и взрослые.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае растет число заболевших ОРВИ. Об этом сообщает краевой Роспотребнадзор.

Так, за неделю с 7 по 13 ноября в регионе зафиксировали 15,3 тысяч случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями.

- Уровень заболеваемости выше на 15,2% в сравнении с предыдущей неделей, в 1,8 раза ниже аналогичного периода прошлого года, - отмечают в ведомстве.

Среди заболевших, в основном, школьники и взрослые. Самый высокий уровень заболеваемости фиксируется в четырех городах края – в Барнауле, Бийске, Заринске и Рубцовске.

Отмечается, что по официальным данным случаев заражения гриппов на сегодняшний день в регионе не зарегистрировано