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НовостиОбщество19 ноября 2022 6:24

В МЧС предупредили о метелях с похолоданием в Алтайском крае 20 ноября

Возможно возникновение происшествий
Вера Березовская
На дорогах возможны снежные заносы

На дорогах возможны снежные заносы

Фото: Олег УКЛАДОВ

В воскресенье, 20 ноября в Алтайском крае ожидаются неблагоприятные погодные условия. Об этом предупреждают в региональном МЧС.

В крае ожидают метели и усиление ветра до 22 м/с. В связи с этим на дорогах местами могут образоваться снежные заносы.

- В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями возможно возникновение происшествий, обусловленных обрывами линий электропередач и авариями на трансформаторных подстанциях, падением деревьев и обрушением слабозакрепленных конструкций, увеличением ДТП, - предупреждают в МЧС.

Отметим, что по прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра 20 ноября в Алтайском крае местами похолодает до -15 градусов.