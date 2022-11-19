В МЧС предупредили о метелях с похолоданием в Алтайском крае 20 ноября

На дорогах возможны снежные заносы Фото: Олег УКЛАДОВ

В воскресенье, 20 ноября в Алтайском крае ожидаются неблагоприятные погодные условия. Об этом предупреждают в региональном МЧС.

В крае ожидают метели и усиление ветра до 22 м/с. В связи с этим на дорогах местами могут образоваться снежные заносы.

- В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями возможно возникновение происшествий, обусловленных обрывами линий электропередач и авариями на трансформаторных подстанциях, падением деревьев и обрушением слабозакрепленных конструкций, увеличением ДТП, - предупреждают в МЧС.

Отметим, что по прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра 20 ноября в Алтайском крае местами похолодает до -15 градусов.