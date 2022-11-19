В Барнауле произошла нештатная ситуация на водопроводной сети

В настоящее время специалисты уже приступили к земляным работам Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле устраняют нештатную ситуацию на водопроводной сети в районе проспекта Красноармейского и улицы Чкалова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Из-за повреждения сетей ограничена подача холодной воды по адресам: проспект Красноармейский, 73, 73а, 75. Также снижено давление воды в границах проспекта Красноармейского, улиц Чкалова, Промышленная, Толстова.

в связи с аварийными работами ограничено движение транспорта по улице Чкалова в районе дома №89.

В настоящее время специалисты уже приступили к земляным работам. Предполагается, что аварию удастся устранить к вечеру – около 20.30 часов.