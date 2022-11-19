Житель Алтая прирезал свою возлюбленную и приятеля, а трупы поджег

Злоумышленник решил замести следы и поджег дом с телами убитых Фото: СУ СК по Республике Алтай

65-летнего жителя Усть-Канского района Республики Алтай обвиняют в убийстве двух человек. По данным регионального Следкома, он совершил преступление 12 ноября этого года.

- В ходе следствия установлено, что 12 ноября 2022 года 65-летний местный житель пришел в дом к односельчанину и обнаружил у него в гостях свою подругу, с которой совместно проживал на животноводческой стоянке в Усть-Канском районе, - сообщают в СК.

Мужчина был не трезв и так разозлился, увидев свою возлюбленную и хозяина дома вместе, что схватил нож и обоих зарезал ножом. После этого он решил замести следы и поджег дом с телами убитых.

На сегодняшний день мужчине предъявлено обвинение по статье об убийстве двух лиц. Его взяли под стражу.