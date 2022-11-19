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НовостиОбщество19 ноября 2022 2:17

До -14 градусов днем прогнозируют местами в Алтайском крае 19 ноября 2022

В отдельных районах пройдет небольшой снег
Вера Березовская
В отдельных районах пройдет небольшой снег, по северо-западу местами метели

В отдельных районах пройдет небольшой снег, по северо-западу местами метели

Фото: Олег УКЛАДОВ

19 ноября в Алтайском крае будет стоять минусовая температура на всей территории региона. По данным регионального ЦГМС, столбики термометра покажут от -3 до -8, местами до -14.

«В отдельных районах небольшой снег, по северо-западу местами метели. В утренние часы местами возможна изморозь. На дорогах местами гололедица», - сообщают синоптики.

Ветер подует южный, со скоростью 4-9 м/с, по северо-западу местами порывы могут достигнуть до 16 м/с.

В Барнауле в субботу температура воздуха составит -6…-8 градусов. День пройдет преимущественно без осадков, только к вечеру может пойти небольшой снег. На дорогах местами образуется гололедица.