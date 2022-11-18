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НовостиОбщество18 ноября 2022 12:43

В Барнауле установили две новые сиренно-речевые установки

Они расположены в поселке Спутник и на улице Взлетной
Антонина Лышова
Они необходимы для оповещения горожан о черезвычайных ситуациях

Они необходимы для оповещения горожан о черезвычайных ситуациях

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле установили две новые сиренно-речевые установки. Они расположены в поселке Спутник и на улице Взлетной. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Эти установки необходимы для того, чтобы своевременно оповещать горожан о чрезвычайных ситуациях. Например, о лесных пожарах, наводнениях.

- Новое оборудование покрывает звуком большую зону, качество сигнала улучшено по сравнению с более старыми сиренами, а к звуковому сопровождению добавлено еще и речевое, - пишет пресс-служба.

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