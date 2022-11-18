Бийск вслед за Барнаулом окутало снегом

На дорогах уже работает спецтехника Фото: Олег УКЛАДОВ

Бийск вслед за Барнаулом засыпало снегом. Как пишет «Бийский рабочий», горожане с нетерпением ждали момент, когда в наукоград придет настоящая зима.

- Постоянная минусовая температура в Бийске уже не позволит растаять выпавшему снегу, - пишет издание.

Отметим, что на дорогах уже работает спецтехника. Ранее мы писали, что в Алтайский край придут морозы до -20 градусов.

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