Главой Новичихинского района уже в третий раз стал Сергей Ермаков

Сергей Ермаков Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В Новичихинском районе избрали нового главу. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, им уже в третий раз стал Сергей Ермаков.

Отметим, что результаты конкурса стали известны сегодня, 18 ноября, на сессии районного Собрания депутатов. За Сергея Ермакова проголосовали 14 из 15 присутствующих депутатов.

- Срок полномочий вновь избранного главы района составляет пять лет, - пишет пресс-служба.

Ранее мы писали, что депутаты избрали нового главу Ребрихинского района. По единогласному решению им стала Людмила Шлаузер.

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