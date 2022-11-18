ВТБ фиксирует увеличение спроса на золото на 20% за месяц

За октябрь портфель реализованных драгоценных слитков вырос на 20%. Клиенты стремятся диверсифицировать свой портфель и зафиксировать сбережения в условиях инфляции.

«Понимая непростую ситуацию на рынках, наши состоятельные клиенты подходят к формированию портфеля с позиций диверсификации и долгосрочных защитных стратегий. К золоту мы наблюдаем стабильно высокий интерес, так за последнее время рост объема сделок в среднем составляет 15-20% месяц к месяцу. Доля золота в структуре резервов мировых Центробанков сейчас рекордно велика, достигнув таких значений впервые за последние полвека. При условии роста инфляции и сохранении геополитической нестабильности, прогнозируем в 2023 году усиление этой тенденции и инвестиционного спроса на данный актив у крупных частных инвесторов», – прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер, старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking и «Привилегии».

Состоятельные клиенты могут приобрести золото 999-й пробы весом от 1 до 100 кг без НДС 20%. Стоимость золотых слитков рассчитывается в день покупки в соответствии с рыночными котировками. Чтобы их приобрести необходимо сделать предварительный заказ. Оплатить сделку можно рублями или иностранной валютой, в рамках № 55-ФЗ.

Помимо физического золота, клиенты интересуются инвестициями в обезличенные металлические счета. В этом году число таких счетов в банке выросло почти вдвое, достигнув почти 44 тысяч.