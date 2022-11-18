В Алтайском крае подорожали новогодние фотосессии

Новогодняя фотосессия в 2022 году стала дороже Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае в преддверии Нового года фотографы подняли стоимость своих услуг. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Например, в Бийске фотосессия будет стоить дороже в среднем на 500 рублей по сравнению с прошлым годом. При этом цена аренды фотостудий осталась без изменений - от 1,5 тыс. рублей.

Отметим, что среди жителей региона пользуется спросом услуга «фотодень». Это организованные фотосессии по 15-30 минут, когда по итогу клиент получает около 30 фотографий. Чаще всего в стоимость уже входит аренда студии.

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