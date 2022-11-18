На благоустройство Алтайского края в 2023 году направят 800 млн рублей

С 2017 года в крае по проекту благоустроили 1,6 тыс. объектов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае в 2023 году финансирование проекта по благоустройству сохранят на уровне нынешнего года. Об этом рассказал председатель комитета АКЗС по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Игорь Панарин, сообщает «Толк».

По словам главы регионального минстроя Ивана Гилева, проект«Городская среда» активно развивается. С 2017 года в крае благоустроили 1,6 тыс. объектов, в том числе более 1,3 тыс. дворов и 269 общественных территорий на общую сумму более 4 млрд рублей.

- В 2023 году на реализацию проекта в крае из федерального бюджета направят более 640 млн рублей, в планах края выделить более 200 млн рублей, - пишет издание.

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