Глава Калманского района ушел в отставку и стал фигурантом уголовного дела о присвоении и растрате

Расследование продолжается Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае глава Калманского района Сергей Бунет ушел в отставку. Также чиновник получил статус обвиняемого по уголовному делу о растрате и присвоении. Об этом сообщает «Банкфакс»

Как пишет издание, уголовное дело было возбуждено в январе текущего года. В основе разбирательства легли факты незаконного начисления чиновнику неустановленными лицами премий и иных выплат на общую сумму 753,2 тысячи рублей. Изначально мужчина не был фигурантом дела, однако на данный момент ему все же предъявили обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

- 12 ноября Бунет больше не является главой. Он ушел в отставку «по собственному желанию», обязанности руководителя муниципалитета исполняет Ольга Чернолуцкая, - пишет издание.

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