В Алтайском крае из-за непогоды сотрудников ГИБДД перевели на усиленный режим работы

Безопасность дорожного движения обеспечивают почти 300 сотрудников Госавтоинспекции Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае из-за непогоды и ухудшения дорожных условий сотрудники ГИБДД будут работать в усиленному режиме. Соответствующее указание дал начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю, генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян, сообщает пресс-служба ведомства.

- Инспекторы дорожно-патрульной службы осуществляют мониторинг состояния проезжей части, и наличия дорожно-транспортных происшествий для принятия безотлагательных мер по обеспечению беспрепятственного движения на федеральных трассах, - пишет ведомство.

На дорогах края в течение дня работает более 140 мобильных экипажей дорожно-патрульной службы. Отметим, что безопасность дорожного движения обеспечивают почти 300 сотрудников Госавтоинспекции.

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