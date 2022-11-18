Скоростной поезд между Барнаулом в Новосибирском не будут запускать

Компания, которая производила поезда «Ласточка», ушла из России Фото: Олег УКЛАДОВ

Скоростной поезд «Ласточка» не будут запускать между Барнаулом и Новосибирском. Об этом сообщает «Амител» со ссылкой на заместителя министра транспорта Алтайского края Дмитрия Коровина.

Отметим, планировалось, что поезд начнет курсировать в декабре 2020 года, затем срок сдвинули на 2023 год. На данный момент запуск и вовсе отменили. Это связано с тем, что компания, которая производила поезда «Ласточка», ушла из России.

- Заменить же технику на отечественную в РЖД пока не могут: свой скоростной поезд компания намерена построить в ближайшие годы, - пишет издание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Алтайском крае запустят новый пригородный ускоренный поезд

Он будет следовать из Барнаула в Славгород (подробнее)