Скоростной поезд между Барнаулом в Новосибирском не будут запускать

Компания, которая производила поезда «Ласточка», ушла из России
Фото: Олег УКЛАДОВ
Скоростной поезд «Ласточка» не будут запускать между Барнаулом и Новосибирском. Об этом сообщает «Амител» со ссылкой на заместителя министра транспорта Алтайского края Дмитрия Коровина.
Отметим, планировалось, что поезд начнет курсировать в декабре 2020 года, затем срок сдвинули на 2023 год. На данный момент запуск и вовсе отменили. Это связано с тем, что компания, которая производила поезда «Ласточка», ушла из России.
- Заменить же технику на отечественную в РЖД пока не могут: свой скоростной поезд компания намерена построить в ближайшие годы, - пишет издание.
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