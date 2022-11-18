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НовостиЗдоровье18 ноября 2022 5:38

Жители Алтайского края могут получить бесплатную онлайн-констультацию от врачей федеральных центров

Прием ведется в трех форматах
Антонина Лышова
Специалисты при необходимости окажут помощь с госпитализацией в работающие с проектом федеральные медучреждения

Специалисты при необходимости окажут помощь с госпитализацией в работающие с проектом федеральные медучреждения

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Алтайского края могут получить бесплатную консультацию в онлайн формате от врачей ведущих федеральных центров. Прием пациентов осуществляется в рамках проекта «Облако здоровья», организованном «Лигой здоровья нации».

На консультации можно будет утончить диагноз, получить второе врачебное мнение, скорректировать лечение. Также пациентов могут пригласить уже на очный прием к врачу. Специалисты при необходимости окажут помощь с госпитализацией в работающие с проектом федеральные медучреждения.

Отметим, что прием ведется в трех форматах: дистанционное заочное консультирование по представленным документам, онлайн-консультация по заявке, дежурная онлайн-консультация. Для того, что получить консультацию нужно зарегистрироваться на сервисе и отправить заявку на запись к нужному специалисту. К проекту подключились крупные федеральные медучреждения.

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