Жители Алтайского края могут получить бесплатную онлайн-констультацию от врачей федеральных центров

Специалисты при необходимости окажут помощь с госпитализацией в работающие с проектом федеральные медучреждения Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Алтайского края могут получить бесплатную консультацию в онлайн формате от врачей ведущих федеральных центров. Прием пациентов осуществляется в рамках проекта «Облако здоровья», организованном «Лигой здоровья нации».

На консультации можно будет утончить диагноз, получить второе врачебное мнение, скорректировать лечение. Также пациентов могут пригласить уже на очный прием к врачу. Специалисты при необходимости окажут помощь с госпитализацией в работающие с проектом федеральные медучреждения.

Отметим, что прием ведется в трех форматах: дистанционное заочное консультирование по представленным документам, онлайн-консультация по заявке, дежурная онлайн-консультация. Для того, что получить консультацию нужно зарегистрироваться на сервисе и отправить заявку на запись к нужному специалисту. К проекту подключились крупные федеральные медучреждения.

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