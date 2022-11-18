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НовостиОбщество18 ноября 2022 5:11

Действующий мэр Бийска снова выдвинул свою кандидатуру на пост главы города

Всего заявки на должность мэра наукограда подали пять человек
Антонина Лышова
В последний день свои заявки подали еще два человека

В последний день свои заявки подали еще два человека

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске завершился прием заявок на должность мэра города. Нынешний глава наукограда Александр Студеникин также выдвинул свою кандидатуру. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

- До последнего момента было известно только о 3-х участниках. Однако в конце рабочего дня желание стать градоначальником изъявили ещё 2 человека. В их числе действующий мэр Александр Студеникин и бийский предприниматель Евгений Белов, - пишет издание.

Отметим, что в заключительном этапе примут участие пять человек. Первый этап рассмотрения документов от кандидатов продлится до 20 декабря.

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