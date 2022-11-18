В Алтайском крае синоптики прогнозируют морозы до -20 градусов

Днем потеплеет до -2... -7 градусов, местами до -12 градусов
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Алтайский край придут первые морозы. Уже в ночь на 19 ноября местами ожидается -15... -20 градусов. Средняя температура воздуха составит -9 ... -14 градусов. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.
При этом осадки ночью не ожидаются. Местами возможна изморозь. На дорогах будет гололедица.
Днем потеплеет до -2... -7 градусов, местами до -12 градусов. По северо-западу местами возможен небольшой снег, метели. Ветер будет дуть южный, местами его порывы могут достигать до 18 м/с.
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В отдельных районах возможен небольшой снег (подробнее)