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НовостиОбщество18 ноября 2022 3:18

В Алтайском крае синоптики прогнозируют морозы до -20 градусов

Похолодание прогнозируют в ночь на 19 ноября
Антонина Лышова
Днем потеплеет до -2... -7 градусов, местами до -12 градусов

Днем потеплеет до -2... -7 градусов, местами до -12 градусов

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайский край придут первые морозы. Уже в ночь на 19 ноября местами ожидается -15... -20 градусов. Средняя температура воздуха составит -9 ... -14 градусов. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

При этом осадки ночью не ожидаются. Местами возможна изморозь. На дорогах будет гололедица.

Днем потеплеет до -2... -7 градусов, местами до -12 градусов. По северо-западу местами возможен небольшой снег, метели. Ветер будет дуть южный, местами его порывы могут достигать до 18 м/с.

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В отдельных районах возможен небольшой снег (подробнее)