Почти за 5 млн рублей продают квартиру в барнаульском доме под шпилем

Скриншот объявления на Avito
В Барнауле в доме под шпилем продают квартиру за 4, 75 млн рублей. Объявления размещено на сайте Avito. Ее жилая площадь составляет 17 квадратов.
- Главное их преимущество дома заключается в исторической уникальности, что придает дому нематериальную ценность, свой индивидуальный шарм, - пишет автор объявления.
Отметим, что дом является объектом культурного наследия в крае. В квартире сделан свежий качественный ремонт.
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