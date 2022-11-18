В Алтайском крае 18 ноября обещают до -8 градусов

На дорогах будет гололедица Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 18 ноября ожидается прохладная погода. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Температура воздуха составит - 3... - 8 градусов. В отдельных районах пройдет небольшой снег. На дорогах - гололедица, поэтом водителей просят быть внимательными. Ветер будет дуть западный со скоростью 2-7 м/с. Местами порывы могут достигать до 12 м/с.

В Барнауле столбики термометра покажут - 4... - 6 градусов. Временами ожидается небольшой снег. На дорогах местами будет гололедица.

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