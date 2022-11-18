Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 ноября 2022 1:31

В Алтайском крае 18 ноября обещают до -8 градусов

В отдельных районах возможен небольшой снег
Антонина Лышова
На дорогах будет гололедица

На дорогах будет гололедица

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 18 ноября ожидается прохладная погода. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Температура воздуха составит - 3... - 8 градусов. В отдельных районах пройдет небольшой снег. На дорогах - гололедица, поэтом водителей просят быть внимательными. Ветер будет дуть западный со скоростью 2-7 м/с. Местами порывы могут достигать до 12 м/с.

В Барнауле столбики термометра покажут - 4... - 6 градусов. Временами ожидается небольшой снег. На дорогах местами будет гололедица.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Барнаульский студент Адум Джидда из Африки задумал стать мистером Сибири-2022

Парень из Республики Чад, приехав на Алтай, научился варить борщ и не бояться снега (подробнее)