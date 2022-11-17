На Алтае мужчина убил свою мать во время застолья

Расследование дела продолжается Фото: Олег УКЛАДОВ

В Тальменском районе предъявили обвинение местному жителю, который убил свою мать. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю, ранее его уже привлекали к уголовной ответственности.

Ночью 12 ноября обвиняемый в доме матери пил спиртное в компании сожительницы и знакомой. Во время застолья родные поругались по незначительному поводу. Сын не стерпел обиды и избил свою мать, а затем схватил нож и воткнул 64-летней женщине в шею. От полученной травмы она скончалась на месте происшествия.

- Мужчине по ходатайству следователя СК судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления против личности, - отметили в следкоме.

Расследование дела продолжается.