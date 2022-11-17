Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 ноября 2022 12:33

На Алтае мужчина убил свою мать во время застолья

Он избил ее и воткнул ей нож в шею
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Расследование дела продолжается

Расследование дела продолжается

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Тальменском районе предъявили обвинение местному жителю, который убил свою мать. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю, ранее его уже привлекали к уголовной ответственности.

Ночью 12 ноября обвиняемый в доме матери пил спиртное в компании сожительницы и знакомой. Во время застолья родные поругались по незначительному поводу. Сын не стерпел обиды и избил свою мать, а затем схватил нож и воткнул 64-летней женщине в шею. От полученной травмы она скончалась на месте происшествия.

- Мужчине по ходатайству следователя СК судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления против личности, - отметили в следкоме.

Расследование дела продолжается.