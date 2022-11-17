Бесплатным глинтвейном угостят барнаульцев в парке «Изумрудный»

Напиток приготовят из сока и специй Фото: Павел МАРТИНЧИК

В субботу, 19 ноября, в 13:00 пройдет День глинтвейна в парке «Изумрудный». Бесплатным глинтвейном гостей будет угощать компания «Тейси».

Компания является организатором мероприятия. Напиток приготовят из сока и специй, без добавления алкоголя.

Также партнером события станет сеть ресторанов быстрого питания «Грильница», все желающие смогут купить грильяс – пшеничные лепешки с мясом цыпленка и овощами. Также барнаульцев ждет розыгрыш сертификатов.

А другой партнер праздника - компания «Алтайлес» - проведет мастер-класс по изготовлению экоигрушки из МДФ.

Ожидается продажа теплых вещей, фотосессии и розыгрыши.