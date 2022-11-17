Прокуратура запросила для экс-замглавы алтайского минстроя больше 11 лет колонии за взятки

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В Алтайском крае будут судить заместителя руководителя регионального министерства строительства и ЖКХ Андрея Голубцова по обвинению в получении двух взяток. Как сообщает «Толк», накануне гособвинение запросило для него 11 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Во время судебного заседания 17 ноября по делу Голубцова прокуратура запросила кроме лишения свободы назначить штраф - восемь миллионов рублей штрафа, и ограничение, касающееся назначения на должности в органах государственной власти, связанные с «организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями».

Также прокуратура настаивает на конфискации у Голубцова эквивалента вменяемой ему взятки - 2,4 млн рублей. Эквивалентом станут две машины экс-замминистра Lexus и Toyota Land Cruiser.

Напомним, бывший замминистра обвиняется в двух эпизодах взятки: за 2 млн рублей он помог компании выиграть контракт для выполнения работ по капремонту тепловой инфраструктуры в Змеиногорске, а позднее он оказал содействие другой компании за заключение контракта на поставку семи неликвидных квартир, которые предназначались для сирот.