В Алтайском крае усилили охрану молодых елочек в преддверии новогодних праздников

Заготавливать деревья хвойных пород можно лишь при наличии специальных документов Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские Минприроды сообщило об усилении охраны хвойных молодняков. Как сообщили в пресс-службе министерства, с ноября в лесничествах проходят рейды, чтобы не допустить возможных рубок и вывоза деревьев для новогодних праздников.

- В первую очередь в группу риска попадают пихта и сосна обыкновенная - так называемые, "новогодние елочки", - подчеркнули в ведомстве.

В крае работает 31 мобильная группа, организованы посты с круглосуточным дежурством. Лесные инспекторы установили графики для патрулирования в рабочие и праздничные дни. Маршруты рейдов будут проходить по местам возможных самовольных рубок.

Управление лесами напомнило, что заготавливать деревья хвойных пород для новогодних праздников могут лица, использующие леса для заготовки древесины на основании договоров аренды лесных участков и купли-продажи лесных насаждений. Сообщить о нарушении законодательства можно по телефонам горячей линии лесной охраны: 8-800-100-94-00 и 8 (3852) 63-66-40.