Барнаульца осудили за «липовый» диплом, который он предоставил в полицию

Диплом мужчина передал в полицию
Фото: Олег УКЛАДОВ
Жителя Барнаула осудили за поддельный диплом о среднем профессиональном образовании. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Алтайского края, он получил ограничение свободы.
- Мужчина ввел в заблуждение работников КГБПОУ «Алтайский политехнический техникум» относительно имеющегося у него образования, указав на необходимость исправления якобы ошибочно указанных недостоверных данных, содержащихся в дипломе на его имя, - подчеркнули в ведомстве.
После этого он предоставил дубликат диплома в полицию и использовал заведомо поддельный документ для «подтверждения основания для замещения занимаемой должности». В ходе проверки специалисты отдела по работе с личным составом выявили преступление.
Мужчину приговорили к четырем годам ограничения свободы.