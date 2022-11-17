Барнаульца осудили за «липовый» диплом, который он предоставил в полицию

Диплом мужчина передал в полицию Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителя Барнаула осудили за поддельный диплом о среднем профессиональном образовании. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Алтайского края, он получил ограничение свободы.

- Мужчина ввел в заблуждение работников КГБПОУ «Алтайский политехнический техникум» относительно имеющегося у него образования, указав на необходимость исправления якобы ошибочно указанных недостоверных данных, содержащихся в дипломе на его имя, - подчеркнули в ведомстве.

После этого он предоставил дубликат диплома в полицию и использовал заведомо поддельный документ для «подтверждения основания для замещения занимаемой должности». В ходе проверки специалисты отдела по работе с личным составом выявили преступление.

Мужчину приговорили к четырем годам ограничения свободы.