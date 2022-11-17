На стене алтайской школы установят доску в память о погибшем в Чечне матросе

Фото: Алтайская региональная организация ВООМП «Тайфун»

В Барнауле 19 ноября в поселке Укладочный Первомайского района на стене местной школы установят мемориальную табличку в память о погибшем матросе пехоты Тихоокеанского флота. Как рассказал «Комсомолке» председатель Алтайской региональной организации ВООМП «Тайфун» Дмитрий Мельник, на памятной доске увековечено имя Вадима Выжимова.

Матрос-наводчик самоходной артиллерийской батареи 106 полка морской пехоты Вадим Выжимов героически погиб 5 сентября 1995 года в Чечне. Посмертно он получил Орден Мужества. Средства на изготовление и установку таблички организация собрала самостоятельно.

- Кроме того, мы собираем средства на следующую Доску погибшему матросу Сергею Канцендорну. А на свой Праздник Морской пехоты РФ 27 ноября мы готовим ежегодное посещение больных онкологией ребятишек в Краевой детской больнице, где обязательно подарим детям медицинские принадлежности и оборудование, а так же игрушки и игры, - рассказала Дмитрий Сергеевич.

Мероприятие в школе поселка Укладочный состоится в 11:00.