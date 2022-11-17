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НовостиОбщество17 ноября 2022 3:32

Гололед и метели ожидаются в Алтайском крае

Теперь даже днем в регионе будет минусовая температура
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Метели ожидаются на Алтае

Метели ожидаются на Алтае

Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край попал под волну отрицательных температур Судя по данным Алтайского Гидрометцентра, в регионе ожидаются метели и гололед.

Днем 17 ноября температура не поднимется выше минус 7 градусов. Синоптики прогнозируют снег, метели и сильную гололедицу. Местами порывы ветра могут достигать 18-23 метров в секунду.

В ГУ МЧС по Алтайскому краю в связи с непогодой предупредили, что могут возникнуть происшествия: обрывы линий электропередач, аварии на трансформаторных подстанциях, падение деревьев и так далее. Не исключено и увеличение числа ДТП. Поэтому автомобилистам стоит помнить, что при осадках и плохой видимости скорость движения нужно уменьшить до 10-20 километров в час и внимательно следить за дорогой.