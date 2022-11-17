Гололед и метели ожидаются в Алтайском крае

Метели ожидаются на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край попал под волну отрицательных температур Судя по данным Алтайского Гидрометцентра, в регионе ожидаются метели и гололед.

Днем 17 ноября температура не поднимется выше минус 7 градусов. Синоптики прогнозируют снег, метели и сильную гололедицу. Местами порывы ветра могут достигать 18-23 метров в секунду.

В ГУ МЧС по Алтайскому краю в связи с непогодой предупредили, что могут возникнуть происшествия: обрывы линий электропередач, аварии на трансформаторных подстанциях, падение деревьев и так далее. Не исключено и увеличение числа ДТП. Поэтому автомобилистам стоит помнить, что при осадках и плохой видимости скорость движения нужно уменьшить до 10-20 километров в час и внимательно следить за дорогой.