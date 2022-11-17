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НовостиОбщество17 ноября 2022 3:11

Экс-глава одного из алтайских сельсоветов обманом присвоил земельный участок

Его признали виновным в мошенничестве
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Мужчину признали виновным в мошенничестве в крупном размере

Мужчину признали виновным в мошенничестве в крупном размере

Фото: Олег ЗОЛОТО

Бывший глава одного из сельсоветов в Бийском районе получил условный срок за мошенничество в крупном размере. Ущерб оценили более чем в 722 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе следственного управления по Алтайскому краю.

В период с января 2014 по январь 2015 года мужчина нашел на рабочем месте копии четырех свидетельств о праве граждан на земельные участки, документы изготовлены в 1993 году. Глава решил обманом приобрести право собственности на землю.

- С этой целью он, используя свое служебное положение, удалил подлинные сведения о лицах и принадлежащих им участков и внес недостоверные сведения о выделении земель ему и его знакомому, - отметили в СК.

В итоге по фиктивным документам он оформил на себя земельные участки общей площадью 4000 кв. метров. В суде он полностью признал свою вину. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Также с него взыскан авто стоимостью 750 тысяч рублей.