Экс-глава одного из алтайских сельсоветов обманом присвоил земельный участок

Мужчину признали виновным в мошенничестве в крупном размере Фото: Олег ЗОЛОТО

Бывший глава одного из сельсоветов в Бийском районе получил условный срок за мошенничество в крупном размере. Ущерб оценили более чем в 722 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе следственного управления по Алтайскому краю.

В период с января 2014 по январь 2015 года мужчина нашел на рабочем месте копии четырех свидетельств о праве граждан на земельные участки, документы изготовлены в 1993 году. Глава решил обманом приобрести право собственности на землю.

- С этой целью он, используя свое служебное положение, удалил подлинные сведения о лицах и принадлежащих им участков и внес недостоверные сведения о выделении земель ему и его знакомому, - отметили в СК.

В итоге по фиктивным документам он оформил на себя земельные участки общей площадью 4000 кв. метров. В суде он полностью признал свою вину. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Также с него взыскан авто стоимостью 750 тысяч рублей.