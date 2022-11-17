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НовостиЗвезды17 ноября 2022 2:49

«Двухметровые бородатые «крошки» зажгли на концерте «Руки Вверх» в Барнауле

Так Сергей Жуков пошутил во время выступления
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Скриншот видео из паблика «В курсе22»

Скриншот видео из паблика «В курсе22»

16 ноября в Барнауле с концертом выступила легендарная группа «Руки Вверх». В паблике «В курсе22» опубликовано несколько видео с концерта.

Судя по кадрам, барнаульцы были в восторге от исполнителя. Сергей Жуков даже пошутил со сцены, увидев, сколько мужчин пришли на его концерт.

- Видели, какие двухметровые бородатые «крошки» тут прыгали? Сколько парней сегодня пришло, как будто хоккей,- сказал певец.

Он добавил, что раньше его слушали только девчонки, а парни - тайком, но теперь наконец-то признались, что любят группу.

Концерт собрал несколько тысяч зрителей.